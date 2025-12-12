Avukat Naim Eminoğlu'nun Tutuklanmasına İstanbul Barosu'ndan Tepki

(İSTANBUL) Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi yöneticilerinden avukat Naim Eminoğlu dün akşam saatlerinde tutuklandı. Tutuklamaya ilişkin bir açıklama yapan İstanbul Barosu, "Toplumsal davaların yanı sıra özellikle deprem ve Kartalkaya dosyalarında görev alan meslektaşımız Av. Naim Eminoğlu, son yargı paketine ilişkin kamuoyuna yansıyan eleştirilerinin ardından, isimsiz bir ihbar e-postası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştır... Bir yurttaşın ve özellikle de her gün adliyede duruşmalara girerek yargının kurucu unsurlarından savunma makamını temsil eden bir avukatın, hakkında hiçbir somut delil olmaksızın tutuklanması kabul edilemez" açıklamasını paylaştı.

Avukat Naim Eminoğlu, hafta sonu düzenlenen basın toplantısında, TBMM gündemindeki yargı paketinin 6 Şubat depremi davalarında sorumlu olarak yargılananları kapsamaması gerektiği yönünde görüş bildirmiş, "Asrın felaketi diyorlar, asrın katliamı bu" demişti. Eminoğlu, bu açıklamasından bir kaç gün sonra bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve dün akşam "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü"ne üye olma suçlamasıyla tutuklandı.

ÇHD açıklama yaptı

Çağdaş Hukukçular Derneği, Eminoğlu'nun tutuklanması üzerine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1993 yılında Kahramanmaraş'ta doğan meslektaşımız Naim Eminoğlu, yoksul bir halk çocuğudur. Üniversiteye kadar devlet okullarında eğitim almış, 2012 yılında üniversite sınavına girerek Kayseri ilinde bulunan Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesini tam burslu olarak kazanmıştır. Bu okulun 2016 yılında darbe girişimi akabinde kapatılması sonrasında Naim Eminoğlu Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçiş yapmış ve oradan mezun olmuştur...

Gözaltına alınmasından sadece üç gün önce (7 Aralık 2025) Avukat Naim Eminoğlu 6 Şubat depremlerinde yakınlarını yitiren ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu tarafından 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesinin binlerce kişinin ölümünden sorumlu faillerin cezasız kalmasına yol açacağını belirten ve deprem suçlarının kapsam dışı bırakılmasını talep eden bir basın açıklamasına katılmış ve şunları söylemiştir: '6 Şubat depremi sonrasında eski avukatları ziyaret ettik. '99 depreminde ne yaptınız, nasıl bir yol izleyelim' dedik. Bana dediler ki; 'hiçbir şey olmadı, olmayacak, 2 sene sonra af çıktı, davalar kapatıldı. Şimdi de aynısını yaşıyoruz. Asrın felaketi diyorlar, asrın katliamı bu. Böyle bir yasayı çıkartıp 'katilleri' serbest bırakacaksınız. Bu katilleri nasıl affedebiliriz?'

"ÇHD ağır bedeller ödedi"

Mesnetsiz iddiaları sahiplerine iade ediyoruz. Öncelikle şu hususun altını çizmek isteriz ki, derneğimiz ÇHD, Gülen yapılanmasının özellikle yargı ve emniyet yapılanması nedeniyle ağır bedeller ödemiş bir kurumdur. Onlarca meslektaşımız bu yapılanmaya mensup kolluk görevlileri eliyle işkenceye maruz bırakılmış, bu yapılanmaya mensup savcı ve yargıçlarca tutuklanmış, yıllarca hapsedilmiştir"

Eminoğlu'nun açıklamasına ilişkin İstanbul Barosu da bir açıklama yaptı. Baro açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"Toplumsal davaların yanı sıra özellikle deprem ve Kartalkaya dosyalarında görev alan meslektaşımız Av. Naim Eminoğlu, son yargı paketine ilişkin kamuoyuna yansıyan eleştirilerinin ardından, isimsiz bir ihbar e-postası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştır. Meslektaşımıza ifade ve sorgu sırasında ne bir tanık ifadesi, telefon kaydı sorulmuş ne de bir teknik veya fiziki takip işlemi gösterilmiştir. Bir yurttaşın ve özellikle de her gün adliyede duruşmalara girerek yargının kurucu unsurlarından savunma makamını temsil eden bir avukatın, hakkında hiçbir somut delil olmaksızın tutuklanması kabul edilemez.

"Meslektaşımıza yöneltilen hukuksuz tutuklamayı kabul etmiyor, kaygıyla karşılıyoruz"

Bu tutuklama; savunma hakkına, adil yargılanma ilkesine ve avukatların mesleki güvence altında çalışma hakkına yönelmiş ağır bir müdahaledir. Avukatlar, temsil ettikleri kişilerle özdeşleştirilemez; mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef gösterilemez ve baskı altına alınamaz. Bu ilke; Avukatlık Kanunu, AİHS, BM Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler ve Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin Korunmasına Dair Sözleşme ile açıkça güvence altındadır. Avukatlık mesleğinin özü; hakikati dile getirmek, kamusal zararları görünür kılmak ve toplum adına hesap sorulmasını talep etmektir. Bu nedenle, meslektaşımıza yöneltilen hukuksuz tutuklamayı kabul etmiyor, kaygıyla karşılıyoruz.

İstanbul Barosu olarak; soruşturmanın temelini oluşturan belirsiz, denetlenemeyen ve hukuka aykırı ihbar mekanizmalarının kabul edilemez olduğunu, savunma makamına yönelen her türlü baskı, yıldırma ve kriminalizasyon girişimine karşı durmaya devam edeceğimizi, sürecin yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz"