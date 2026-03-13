Antalyalı avukattan Trump ve Netanyahu hakkında suç duyurusu

ANTALYA Barosu avukatlarından Mehmet Şimşek, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulunarak, İran 'da insanlığa karşı savaş suçu işlediklerini kaydetti.

Antalya Barosu'na kayıtlı Avukat Mehmet Şimşek, 13 Mart 2026 tarihli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda; 28 Şubat 2026 tarihinden itibaren ABD ve İsrail tarafından yapılan İran İslam Cumhuriyeti topraklarındaki operasyonlarda, sivillere ve insanlığa karşı savaş suçu kapsamında birçok eylem gerçekleştirildiğini kaydetti. Dilekçesinde; devlet yetkililerine suikast ve sivil altyapıların imhası, Minap İlkokulu'na yönelik bombalı saldırı sonucu 165 kız öğrencinin öldürülmesi, internet ve enerji hatlarının kesilmesi gibi birçok suç işlendiğine yer veren Şimşek, "Bunların emir ve talimatlarını veren ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu isimli şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Şahıslar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak dava açılmasını talep ederim. Ayrıca şahıslar hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılmasını da talep ediyorum" dedi. Avukat Şimşek, suç duyurusundaki hukuki dayanakları ise şöyle gösterdi: "5237 sayılı TCK madde 13/1-a, b (evrensellik ilkesi), madde 76 (soykırım), madde 77 (insanlığa karşı işlenen suçlar). Uluslararası Hukuk 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, BM Şartı 2/4 madde, Roma Statüsü 7 ve 8'inci maddeler."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı