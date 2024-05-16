Avukat Feyza Altun, Şeriat Paylaşımı Nedeniyle 9 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Haber: GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL)- Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından "şeriat" ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından "şeriat" ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Feyza Altun ve avukatları katıldı.

"ŞERİAT DİNİ BİR DEĞER DEĞİLDİR"

Feyza Altun, mahkemedeki ilk savunmasında kimsenin dini değerleriyle bir derdinin olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bu ülkede şeriat diye korunan bir değer yok. Tweeti attıktan 5 dakika sonra sildim. Olay tarihinde ben Farsça bir şiir paylaşmıştım. Bu paylaşıma biri 'Feyza şeriat atak mı geçiriyorsun' yazmış. Sonra ben de iddianameye konu tweeti attım. 5 ya da 10 dakika içerisinde sildim. Çünkü bu tweetin yanlış anlaşılabileceğini anladım. 2 gün sonra bu tweet gündem oldu. Bot hesaplarla gündem haline getirildi. Ben kimseyi galeyana getirmedim. Suç işleyenler aslında bu tweeti yayanlar ve gündeme getirenlerdir. Şeriat dini bir değer değildir. Benim kimsenin dini inancıyla bir sorunum yok.

"ŞERİAT KAFA KESEN KADINLARI RECMEDEN BİR YÖNETİMDİR"

Ben Türkiye'de şeriat yönetiminin olmasını kabul edemem. Türkiye laik bir ülkedir. Şeriat kafa kesen, kadınları recmeden bir yönetimdir.

"PAYLAŞIMIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM"

Ben bu tweetten sonra gelen 'şeriat geldikten sonra bu karıyı ben istiyorum' şeklinde paylaşımlarla mücadele ettim. Beni ülkeden kovsalar da gitmeye niyetim yok. Adli kontrolün kaldırılmasını talep ediyorum. Dava konusu paylaşımı yaptığım için pişman değilim."

Altun'un avukatları da müvekillerinin savunmalarına katıldıklarını belirterek, "Şeriat kelimesi İslam'la bağdaştırılamaz. Şeriat kelimesi kısaca 'doğru yol', 'tanrının buyruğu' anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sadece İslam ile bağdaştırmak mümkün değildir. Müvekkil yaptığı paylaşımda İran'da da uygulanmakta olan bir sistem olarak sert bir şekilde eleştirmiştir" dedi.

MÜTALAADA CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Duruşma savcısının açıkladığı mütalaada, tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde sanığın 18 Ocak 2024 tarihinde kendisine ait sosyal medya hesabından herkese açık bir şekilde söz konusu paylaşımı yaptığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede ve mahkemede şeriatın din olmadığını, siyasi bir rejim olduğunu beyan edip paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiği anlatıldı. Mütalaaya karşı Altun'un avukatları da savunma yaptı.

"SORUŞTURMA HUKUKSUZDUR"

Avukat Emrah Karatay soruşturmanın hukuka aykırı şekilde başlatıldığını belirterek, "Öncelikle polisin sanal devriye yetkisi Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiştir. Soruşturma polis tarafından yapılan sanal devriye neticesinde başlatılmıştır. Soruşturma baştan itibaren hukuka aykırıdır" dedi.

"ŞERİAT OLSAYDI SİZ BUGÜN BURADA OLMAYACAKTINIZ, ERKEK ERKEĞE YARGILAMA YAPACAKTIK"

Avukat Oğuzhan Aslan da duruşmanın kadın savcısına hitap ederek, "Şeriat Türkiye'de uygulansaydı siz bugün burada olmayacaktınız. Biz burada erkek erkeğe yargılama yapacaktık" diyerek beraat kararı verilmesini istedi.

Son sözü sorulan Altun da "Avukatlarımın savunmalarına katılıyorum, beraatimi talep ediyorum " dedi.

9 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 ay hapis cezasına karar vererek adli kontrolleri kaldırdı.