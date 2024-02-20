Avukat Feyza Altun adli kontrolle serbest bırakıldı
Sosyal medya hesabından yaptığı 'şeriat'la ilgili bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınan avukat Feyza Altun, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak Sulh Hukuk Hakimliği, Altun'un adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı "şeriat"la ilgili bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedilen avukat Feyza Altun adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki merkezinden Beykoz Adliyesi'ne getirilen Altun'un "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanması istendi. Sulh Hukuk Hakimliği avukat Feyza Altun'un adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verdi.