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Avukat Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Altun, adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukat Feyza Altun'un hakkında sosyal medyadaki şeriatla ilgili paylaşımı sonrasında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Dün gözaltına alınan Altun bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TÜRKİYE LAİK BİR ÜLKEDİR"

Başlatılan soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Arama sonrasında Altun gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek." dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Altun, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atmasını kapsayan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Farsça bir şiire gelen yoruma, "Şeriate s......" ifadeleriyle karşılık verdi. Bir süre sonra tweeti silen Altun'a tepkiler dinmedi. Avukat hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayça Elal - Güncel

Feyza Altun Güncel Haberler

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Yorumlar (20)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Yok bide içeriye atılacaktı

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haksız mıyım:

cehennem zebanileri göz altına aldığını serbest bırakmaz ama....

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Mülayim sert:

Yok ya sen çok gördün herhalde cehennemde zebanisi

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Alperen:

haksız mıyım: Kafirler senin ne demek istediğini anlayamaz ancak salih amel işleyen Allah'a ve kıyamet gününe inanıp iman edenler bunu bilir o yüzden kendini yorma değerli vaktinide köpeklere ayırma.

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faruk merttürk:

Sananeeee, sen kendine bak.

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Mülayim sert:

Cehaletin ve karanlığın bilgiye ve aydınlığa galip geldiği hiç bir zaman görülmemiştir Arap ülkeleri bile ortaçağ karanlığından çıkmaya çalışırken Türkiye Cumhuriyetini tekrar o karanlığa sürüklemek isteyenler başarılı olamayacaktır

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muhammet demirkapı:

Küfür ederek mi olacak o iş? Olaylara taraftar boyutunda baktığınız sürece bu ülke her zaman karanlık çağı yaşayacaktır.

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haksız mıyım:

keşke islamdaki ilme, bilmeye verilen önemim yarısı sizin sapkın ideolojilerinizde olsaydı. ortaçağda batılı devletler tuvalet adabını bilmezken, endülüste dünyanın hayran olduğu medeniyet kurdular müslümanlar. ama sizin bilim ve çağdaşlık dediğiniz sadece dinsizlik ve ahlaksızlıktır. alkoldür, serseriliktir

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haksız mıyım:

yavrum, meşhur olmanın başka yolları da vardı. gerçi sen o yolları çokkk geçmişsin çokkk

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Ali KARA :

haklısın gardaş.

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