Avşa Adası'nda çıkan arazi yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda çıkan arazi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 2 vidanjör ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.