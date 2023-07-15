Avşa Adası'nda çıkan arazi yangınına müdahale ediliyor
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Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda çıkan arazi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 2 vidanjör ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.
Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda çıkan arazi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Avşa Adası'ndaki yerleşime uzak kırsal bölgede henüz bilinmeyen nedenle arazi yangını çıktı.
Otların alev aldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 2 vidanjör ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel