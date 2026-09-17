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Avrupalı insan hakları ve LGBTİ+ hakları büyükelçileri ile BM'den Türkiye'deki LGBTİ+ operasyonlarına tepki

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Avrupalı insan hakları ve LGBTİ+ hakları büyükelçileri ile BM'den Türkiye'deki LGBTİ+ operasyonlarına tepki
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Avrupalı İnsan Hakları Büyükelçileri ile LGBTİ+ Hakları Büyükelçileri, 12 Eylül'den bu yana Türkiye'de LGBTİ+ kişilere, insan hakları savunucularına ve LGBTİ+ örgütlerine yönelik operasyonlardan "derin endişe" duyduklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi de 150'den fazla LGBTİQ+ kişi ve insan hakları savunucusunun gözaltına alındığına ilişkin haberlerden endişe duyulduğunu bildirdi.

(ANKARA) - Avrupalı İnsan Hakları Büyükelçileri ile LGBTİ+ Hakları Büyükelçileri, 12 Eylül'den bu yana Türkiye'de LGBTİ+ kişilere, insan hakları savunucularına ve LGBTİ+ örgütlerine yönelik operasyonlardan "derin endişe" duyduklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi de 150'den fazla LGBTİQ+ kişi ve insan hakları savunucusunun gözaltına alındığına ilişkin haberlerden endişe duyulduğunu bildirdi.

Avrupalı İnsan Hakları Büyükelçileri ile LGBTİ+ Hakları Büyükelçileri, Türkiye'de 12 Eylül'den bu yana LGBTİ+ kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, özellikle insan hakları savunucuları ile LGBTİ+ örgütlerine yönelik uygulamaların "derin endişe verici" olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"12 Eylül'den bu yana Türkiye'de LGBTI+ kişilere -özellikle insan hakları savunucularına ve LGBTI+ örgütlerine- yönelik olarak gerçekleştirilen eylemler son derece endişe vericidir. Barışçıl toplanma ve dernek kurma haklarının yanı sıra, LGBTI+ kişiler de dahil olmak üzere ifade özgürlüğü, Türkiye'nin uymayı taahhüt ettiği uluslararası insan hakları hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca tam olarak saygı görmelidir. Türkiye'deki tüm LGBTI+ kişilere tam dayanışmamızı ifade ediyoruz."

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI OFİSİ'NDEN OPERASYONLARA TEPKİ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi de Türkiye'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Gözaltılardan "büyük endişe" duyulduğu belirtilen açıklama şu şekilde:

"150'den fazla LGBTIQ+ birey ve insan hakları savunucusunun toplu olarak gözaltına alındığı ve tutuklandığına dair haberler, gözaltında kötü muamele gördüklerine dair haberler ve bu gelişmenin sivil alan üzerinde yaratabileceği olası etkiler konusunda derin endişe duyuyoruz. Volker Türk, Türk yetkilileri, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği dahil olmak üzere hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin insan haklarını korumaya ve keyfi olarak gözaltına alınan kişileri derhal serbest bırakmaya çağırıyor."

Kaynak: ANKA
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