Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanında yürütülen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-6 Projesi Bölge Toplantısı, İzmir'de gerçekleştirildi. Toplantıda, yetişkinlerin dijital becerilerini geliştirmek üzere hazırlanan içerikler, hayat boyu rehberlik, 'Avrupa 2020 Dijital Beceri Gündemi' ve bu konuda yapılan çalışmalar ele alındı.

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanında yürütülen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-6 Projesi Bölge Toplantısı, İzmir'de gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balçova Termal Otel'de düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Hüseyin Kendirci, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, halk eğitimi merkezi müdürleri ile akademisyenler katıldı.

Toplantıda, yetişkinlerin dijital becerilerini geliştirmek üzere hazırlanan içerikler, hayat boyu rehberlik, "Avrupa 2020 Dijital Beceri Gündemi" ve bu konuda yapılan çalışmalar ele alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılının başından beri sürdürülen projeyle, orta yaş düzeyindeki yetişkinlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.