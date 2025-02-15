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Avrupa'da liderler Ukrayna planı üzerinde çalışıyor! Rakam en az 100 bin

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İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının uygulanması için Ukrayna'ya asker gönderme planı üzerinde çalışıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, en az 100 bin asker talep ediyor.

İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği bir grup Avrupa ülkesinin, Rusya ile Ukrayna arasında varılacak bir barış anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya asker gönderme planı üzerinde çalıştığı iddia edildi.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERME PLANI

Associated Press'in (AP) haberine göre, Aralık 2024'te İngiltere, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Polonya'dan liderler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Brüksel'deki konutunda, Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile bir araya gelerek söz konusu planı görüştü. Zelenskiy'in, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla en az 100 bin ila 150 bin asker gönderilmesi konusunda ısrarcı olduğu ve hava desteği talep ettiği belirtiliyor.

"HENÜZ ÇOK ERKEN BİR AŞAMADAYIZ"

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevklur, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında AP'ye konuya dair yaptığı açıklamada "Henüz çok erken bir aşamadayız." dedi. Pevkur, devam eden çeşitli tartışmalar ve söylentilere rağmen, Avrupalı müttefiklerin bir plan ortaya koymadan önce Ukrayna'daki temas hattının nasıl şekilleneceğini anlamalarının önemli olduğunu söyledi. Rusya ve Ukrayna cephe hattında tarafların güçlerini "birkaç bine" indirmesi halinde, "Avrupa'nın da orada olması sorun değil" diyen Pevkur, devam eden bir çatışma durumunda asker gönderme fikrinin çok daha zor olacağına işaret etti.

"UKRAYNA İÇİN BİR TÜR GÜVENLİK GARANTİSİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dün yaptığı açıklamada, büyük bir güç konuşlandırma fikrinin "çok zorlama" olduğunu söyleyerek, "Uygun, gerçekçi, iyi düşünülmüş, ölçülmüş ve müzakere edilmiş şeyler yapmalıyız." ifadesini kullanmıştı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer de 13 Şubat'ta, "Belirli kabiliyetlere girmeyeceğim, ancak barış olması halinde Ukrayna için bir tür güvenlik garantisi olması gerektiğini ve İngiltere'nin bu konuda üzerine düşeni yapacağını kabul ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth da bu hafta, yaklaşık 1000 kilometre uzunluğundaki cephe hattına atıfta bulunarak "temas hattının güçlü bir uluslararası gözetim altında tutulmasını" önermişti.

Avrupa'da liderler Ukrayna planı üzerinde çalışıyor! Rakam en az 100 bin
Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZaferbiryol3458 null:

palyoncu herkes seni kandırdı sen kim ülke yönetmek kim mal

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Ulan Putin Hayal Kirikligina Ugratiyorsun Bizleri...Sen Sustukca Bunlar Havlamayi Cogaltiyorlar...Putin, Yoksa Sen demi Projenin Bir Parcasisin ??.. Aldanmisiz Demeyelim Sonrasinda ?..

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