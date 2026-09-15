Avrupa turuna çıkan Fransız kadın, motosikletiyle koyunlara çarpıp yaralandı
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AMBULANS UÇAKLA ÜLKESİNE GÖTÜRÜLDÜBurdur'da yol kenarında otlayan koyunlara çarptığı kazada yaralanan Fransa vatandaşı Laura Charlotte Cecile Vobbman, ülkesine götürüldü.
AMBULANS UÇAKLA ÜLKESİNE GÖTÜRÜLDÜ
Burdur'da yol kenarında otlayan koyunlara çarptığı kazada yaralanan Fransa vatandaşı Laura Charlotte Cecile Vobbman, ülkesine götürüldü. Vobbman Burdur'da tedavi gördüğü hastaneden kara ambulansıyla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na nakledildi. Vobbman, burada Fransa'dan gelen ambulans uçağa alınıp, ülkesine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı