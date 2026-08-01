Avrupa Sosyalist Partisi, ABD, İsrail ve Avrupa aşırı sağının Sebte dezenformasyonunu kınadı

Avrupa Sosyalist Partisi (PES), ABD, İsrail ve Avrupa aşırı sağı tarafından güçlendirilen ve İspanya'nın göç politikası, İspanya Yüksek Mahkemesi kararı ile Schengen Bölgesi'nin işleyişine ilişkin yanlış iddiaları yaymayı amaçlayan koordineli dezenformasyon çabalarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Avrupa Sosyalist Partisi'nden, Sebte'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, PES'in Sebte'de yaşanan son olaylara ilişkin "sakin, sorumlu ve gerçeklere dayalı" bir tartışma yürütülmesi çağrısında bulunduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"ABD, İsrail ve Avrupa aşırı sağı tarafından güçlendirilen ve İspanya'nın göç politikası, İspanya Yüksek Mahkemesi kararı ile Schengen Bölgesi'nin işleyişine ilişkin yanlış iddiaları yaymayı amaçlayan koordineli dezenformasyon çabalarını şiddetle kınıyoruz."

Açıklamada, bu iddiaların aksine, söz konusu kararın geri gönderme prosedürlerini ortadan kaldırmadığı, otomatik düzenlileştirme getirmediği veya Schengen Bölgesi'ne açık bir geçiş yolu oluşturmadığına işaret edildi.

Kararın esasen geri gönderme prosedürlerinin İspanya'nın hukuki çerçevesi ve yargısal güvenceleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini açıklığa kavuşturduğu ve hukukun üstünlüğünün önemini yeniden teyit ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sebte, ayrıca Avrupa Birliği (AB) içinde kendine özgü bir hukuki ve coğrafi statüye sahiptir. Buradaki durum, Schengen Bölgesi'nin açılması ya da Avrupa'nın dış sınırlarının artık işlevini yerine getirmediğinin kanıtı olarak sunulamaz. Sebte'yi düzenleyen hukuki çerçeve değişmemiştir ve yaşanan olaylar Schengen sisteminin işleyişini değiştirmemektedir."

"Göç, dezenformasyonun bir başka kurbanı olamayacak kadar önemli bir konu"

Açıklamada, bazı üye devletlerde ortak Avrupa kurallarının askıya alınması veya bu kurallardan sapılması yönündeki tartışmalar sürerken, İspanya'nın Sebte'deki yaklaşımının mevcut hukuki çerçeve içinde kaldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PES Başkanı Stefan Löfven de "Yanlış bilgiler gerçeklerin yerini aldığında, aşırılık yanlıları kazanır. Göç, dezenformasyonun bir başka kurbanı olamayacak kadar önemli bir konudur. Bu konudaki tartışmalar korkuya değil, gerçeğe dayanmalıdır. Avrupa'nın dış sınırlarını koruma, hukukun üstünlüğünü savunma ve kırılgan insanları sömüren suç şebekelerine karşı birlikte çalışma sorumluluğu vardır. Kasıtlı olarak yalan yayanlar Avrupa'yı korumamakta, aksine onu zayıflatmaktadır. Gerçek liderlik, yanlış anlatıları güçlendirmek değil, çözüm üretmektir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Sebte'ye geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ünün Fas'a geri döndüğünün tahmin edildiği, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısının 67'ye yükseldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA