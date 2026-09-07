İçişleri Bakanı Çiftçi: Depremi engellemek mümkün değil ancak afete dönüşmesini önleyebiliriz

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun 40. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerine ilişkin, "Depremi engellemek mümkün değil ancak depremin afete dönüşmesini önlemek için yapılabilecek çok şey var" dedi. Çiftçi, afetlere hazırlığı "nesiller boyu karşılığı olan bir medeniyet yatırımı" olarak nitelendirdi.

Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun 40. Genel Kurulu ve Sismoloji Kongresi dolayısıyla İstanbul'da 60'tan fazla ülkeden bilim insanları, araştırmacılar, mühendisler ve karar vericilerin bir araya geldiğini aktaran Çiftçi, sismoloji alanındaki bilimsel çalışmaların afet risklerinin azaltılmasına katkı sunması gerektiğini dile getirdi.

İstanbul'un deprem hafızasına dikkati çeken Çiftçi, "Artık yerin hareketini ölçebiliyor, fayları araştırabiliyor, yapıların davranışlarını modelleyebiliyor, riskleri hesaplayabiliyoruz. Öyleyse asıl sorumuz şudur: 'Bildiğimiz şeyle ne yapıyoruz?' Çünkü bilgi, insan hayatını koruyan bir karara dönüştüğü ölçüde gerçek anlamına kavuşur" dedi.

"DEPREMİ ENGELLEYEMEYİZ ANCAK AFETE DÖNÜŞMESİNİ ÖNLEYEBİLİRİZ"

Modern afet yönetiminin temelinin bilgiyi tedbire, tedbiri dirence ve direnci güvenli bir hayata dönüştürmek olduğunu belirten Çiftçi, 6 Şubat depremlerinde 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Çiftçi, "6 Şubat bize bir kez daha gösterdi ki depremi engelleyemeyiz, ancak depremin afete dönüşmesini önlemek için yapabileceğimiz çok şey vardır. Tam da bu noktada devletin sorumluluğu ile bilimin sorumluluğu kesişmektedir" diye konuştu.

Güvenli şehirlerin inşasının yalnızca bir mühendislik meselesi olmadığını, aynı zamanda bir kamu ahlakı meselesi olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Bir binanın sağlamlığı, o binada yaşayacak insanlara karşı sorumluluğumuzun; bir okulun güvenliği, gelecek nesillerimize karşı vazifemizin ifadesidir" dedi.

"AFETLERE HAZIRLIK BİR MEDENİYET YATIRIMIDIR"

Afetlere hazırlığı "nesiller boyu karşılığı olan bir medeniyet yatırımı" olarak gördüklerini kaydeden Çiftçi, hedeflerinin afet sonrasında güçlü müdahale kapasitesine sahip devlet anlayışını, afet öncesinde riskleri gören ve tedbir alan bir yönetim anlayışıyla tamamlamak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin AFAD'ın kurulmasıyla afet yönetiminde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini aktaran Çiftçi, risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarının birbirini tamamlayan tek bir sistem olarak ele alındığını belirtti.

Bilimin karar alma mekanizmalarının asli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Çiftçi, AFAD'ın bin 200'ün üzerinde deprem gözlem istasyonuyla Avrupa'nın en geniş deprem gözlem ağını işlettiğini söyledi.

AFAD'ın çevre ülkelerdeki depremleri de analiz ettiğini aktaran Çiftçi, 10 ülke ve 5 uluslararası sismoloji merkeziyle veri paylaşımı yapıldığını belirterek, "Çünkü fay hatları pasaport taşımaz, sismik dalgalar sınır kapılarında durmaz" dedi.

Daha fazla veri paylaşımına, ortak standartlara, müşterek araştırmalara ve bilimsel bilginin kamu politikalarına daha hızlı aktarılmasına ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Çiftçi, deprem riskinin sınırları aşan niteliğine karşı bilimsel iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"ŞEHİRLERİ DEPREME DİRENÇLİ HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin 2014 yılında Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun 34. Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çiftçi, 12 yıl sonra yeniden İstanbul'da buluşmanın bilimsel iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Çiftçi, kongrede ortaya konulan bilimsel çalışmaların yeni araştırmalara, araştırmaların yeni teknolojilere, teknolojilerin ise daha yüksek standartlara ve daha dirençli şehirlere dönüşmesini temenni ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin şehirlerini afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, risklerini azaltan, şehirlerini dirençli hale getiren, bilimi kamu politikalarının merkezine yerleştiren ve toplumunu afetlere hazırlayan bir Türkiye için çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini de bu anlayışla inşa ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA