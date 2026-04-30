Avrupa Parlamentosu vekillerinden, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki Açıklaması

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sol grup mensubu milletvekilleri tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu belirtilerek, Avrupa Birliği'ne (AB) harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, filonun Gazze kıyılarına insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket ettiği, Yunanistan'ın arama kurtarma sahası açıklarında İsrail askerlerinin gemilere çıktığı, yerel saatle 21.30'da Yunan Sahil Güvenliğine SOS sinyali gönderildiği ve bazı teknelerle irtibatın kesildiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze'deki duruma karşı harekete geçen filo mürettebatıyla dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, Akdeniz'de yaşananlara karşı acil adım atılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'e yönelik yaptırım uygulanması, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması ve uluslararası mahkeme kararlarının uygulanması çağrısı yinelendi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen İrlandalı milletvekili Lynn Boylan, "İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve İsrail hükümetinin uluslararası korsanlığının son örneğidir. Bu tekneler, insani bir görevde bulunan, sıradan insanlardan oluşan mürettebatı olan sivil gemilerdir ve İsrail'in Gazze'yi yasa dışı bir şekilde abluka altına almasına ve Batı hükümetlerinin kuşatmayı sona erdirmek için hiçbir şey yapmamasına sessiz kalamazlar." ifadelerini kullandı.

Boylan, AB liderlerinin İsrail'in yasa dışı eylemlerini görmezden gelemeyeceğini ve denizde yasa dışı müdahalelere son verilmesini talep etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kınamanın yeterli olmayacağının altını çizen Boylan, "Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına ve İsrail'e derhal yaptırım uygulanmasına ihtiyacımız var." mesajını verdi.

Ekim 2025'teki filoya katıldığı için İsrail tarafından alıkoyulan Fransız vekil Rima Hassan da şunları kaydetti:

"Bu müdahale, önceki tüm müdahaleler gibi yasa dışıdır. Filo eylemi, yasal olmasının yanı sıra, en yüksek öncelikli siyasi ve insani zorunluluklara da yanıt veriyor: Gazze ablukasını kırmak, insani bir koridor açmak ve İsrail tarafından işlenen suçlara karşı uluslararası toplumun eylemsizliğini ve soykırımı kınamak. Yüzlerce vatandaş, Avrupa liderlerinin pasifliğine, hatta suç ortaklığına karşılık olarak, hayatlarını riske atarak bu eylemi gerçekleştiriyor. Karada olduğu gibi denizde de İsrail'in cezasızlığı sona ermeli ve Filistin halkı için adalet sağlanmalıdır."

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.