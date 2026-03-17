AB Komisyonu Üyesi Kubilius'a göre, "Avrupa Güvenlik Konseyi" yeniden gündeme gelebilir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunmadan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Avrupa'nın savunma alanında halen ABD'ye önemli ölçüde bağımlı olduğunu belirterek, NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirilmesi gerektiğini ve "Avrupa Güvenlik Konseyi" benzeri yapıların yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

Kubilius, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "İleriye Dönük Avrupa: Yeni Bir Dönemi Şekillendirme Konferansı"nda yaptığı konuşmada, özellikle nükleer caydırıcılık konusunda ABD'nin sağladığı güvenlik şemsiyesinin kısa vadede vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

"Şu an için açıkçası, Amerikalıların sağladığı bu büyüklükteki nükleer şemsiyeyi değiştirmemiz zaman alacak." diyen Kubilius, bu süreçte ABD'nin sağladığı güvenlik garantilerinin kritik önem taşımaya devam ettiğini dile getirdi."

Konvansiyonel savunma alanında Avrupa'nın kapasitesine ilişkin daha iyimser olunabileceğini belirten Kubilius, buna rağmen kıtanın halen ABD'nin stratejik destek unsurlarına ve hızlı müdahale kabiliyetlerine bağımlı olduğunu kaydetti.

AB Komisyonu Üyesi Kubilius, bu bağımlılığın azaltılması için Avrupa ülkelerinin savunma yatırımlarını artırması ve 2030 hedefleri doğrultusunda hazırlıklarını hızlandırması gerektiğinin altını çizdi.

ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltması ihtimaline de değinen Kubilius, "Eğer Amerikalılar Avrupa kıtasındaki varlıklarını azaltıyorlarsa, NATO'nun Avrupa ayağı olarak adlandırılan konuyu düşünmeli ve planlamalıyız, NATO içinde Avrupa kıtasındaki yeteneklerimizi nasıl güçlendireceğimizi ele almalıyız." diye konuştu.

Avrupa'nın kendi hızlı müdahale gücünü geliştirmesi, stratejik destek kapasitesini artırması ve savunma sanayisindeki parçalanmış yapıyı daha entegre hale getirmesi gerektiğini vurgulayan Kubilius, savunma alanında daha koordineli yaklaşımın önemine işaret etti.

Kubilius, Avrupa'da savunma politikalarının büyük ölçüde ulusal yetkide olmasının koordinasyonu zorlaştırdığını belirterek, daha etkin karar alma mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bu kapsamda, büyük Avrupa ülkelerinin bir araya geldiği gayriresmi platformların daha kurumsal yapılara dönüşebileceğini dile getiren Kubilius, yıllar önce dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ortaya atılan "Avrupa Güvenlik Konseyi" benzeri yapıların yeniden gündeme gelebileceğini kaydetti.

Avrupa Güvenlik Konseyi fikrinin amacı, AB içinde savunma ve güvenlik konularında daha hızlı ve etkin karar alabilecek, sınırlı sayıda ülkenin yer aldığı bir yapı oluşturmaktı.

Bu öneri, oy birliği gerektiren mevcut AB karar alma mekanizmalarının yavaş kalmasına çözüm olarak ortaya atılmıştı. Ancak üye ülkeler arasında yetki paylaşımı ve temsil dengesi konularında uzlaşı sağlanamadığı için hayata geçirilemedi.