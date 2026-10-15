Avrupa'nın ABD'nin dondurulmuş Rus varlıkları teklifini reddettiği iddia edildi

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ABD'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla Avrupa ülkelerinden Moskova'nın dondurulan mal varlıklarının bir bölümünü serbest bırakmasını istediği iddia edildi.

Financial Times gazetesinin dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, geçen hafta ABD ile Ukrayna, Fransa, Almanya, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve NATO yetkilileri Miami'de bir araya geldi.

Kaynaklar, ABD tarafının bu görüşmelerde, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış müzakerelerini tekrar canlandırmak amacıyla Avrupa ülkelerinden dondurulmuş Rus mal varlıklarının kısmen serbest bırakmasını önerdiğini ileri sürdü.

Bu kapsamda, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'in, Rusya'ya ait varlıkların önce ABD denetiminde yeni bir finansal yapıya aktarılması da dahil olmak üzere çeşitli öneriler sunduğunu ifade eden kaynaklar, Avrupalı temsilcilerin söz konusu öneriyi reddettiğini belirtti.

Kaynaklar, bu girişimin, Washington'ın Moskova'ya savaşı sonlandırması için baskı yapma yaklaşımına ilişkin soru işaretleri doğurduğunu öne sürdü.

Öte yandan, görüşmeye dair bilgi sahibi bir ABD'li yetkili de gazeteye, dondurulan Rus varlıklarının kullanımının kapsamlı barış anlaşması çerçevesinde düşünüldüğü ancak fonların serbest bırakılması ve nasıl harcanacağının belirlenmesine ilişkin mekanizmaların değerlendirilmeye devam ettiğini söyledi.

Müzakerelere katılan Ukraynalı yetkililer ise konunun daha önceki görüşmelerde de ABD'li muhataplarıyla ele alındığına dikkati çekti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Rusya'nın döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmuştu. AB'de bulunan Rus varlıklarının önemli kısmı Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

Kaynak: AA