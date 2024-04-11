Avrupa Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu

Piyasaların Avrupa'dan beklediği verinin sonucu geldi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. Mevcutta faiz yüzde 4.50 seviyesinde bulunuyor. Böylece faizler tüm zamanların zirvesinde kalmaya devam etti.

POLİTİKA FAİZİ EN YÜKSEK SEVİYEDE SEYREDİYOR

Avrupa Merkez Bankası, Frankfurt'taki yönetim konseyi toplantısının ardından, faiz belirleyiciler fiyat baskılarının istikrara kavuştuğundan emin olana kadar gösterge mevduat faiz oranının yüzde 4.50'de sabit kalacağını söyledi. Mevduat faiz oranı yüzde 4,00 ve marjinal faiz oranını yüzde 4,75 olarak korundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) "Enflasyon, düşük gıda ve mal fiyatları enflasyonunun etkisiyle düşmeye devam etti. Enflasyona ilişkin temel göstergelerin çoğu gevşiyor, ücret artışları yavaş yavaş geriliyor ve firmalar işgücü maliyetlerindeki artışın bir kısmını kârlarıyla karşılıyor. Finansman koşulları kısıtlayıcı olmaya ve geçmişteki faiz oranlarındaki artışlar talep üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor, bu da enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı oluyor. Ancak yurt içi fiyat baskıları güçlü ve hizmet fiyatları enflasyonunu yüksek tutuyor." diye belirtti.

"MEVCUT SEVİYENİ DÜŞÜRÜLMESİ UYGUN OLACAKTIR"

Yapılan açıklamada, ECB'nin politika faiz oranlarının devam eden enflasyonla mücadele sürecine önemli katkı sağlayacak seviyelerde olduğunun değerlendirildiği kaydedildi. "Yönetim Kurulunun enflasyon görünümüne ilişkin güncellenmiş değerlendirmesi, enflasyonun temel dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü, enflasyonun hedefe sürdürülebilir bir şekilde yakınlaştığına dair güveni daha da artıracaksa, mevcut seviyenin düşürülmesi uygun olacaktır." diye eklendi.

AB Merkez Bankası politika faizini artırdığında, euro bölgesi içinde bankalar arası borçlanma maliyeti artar bu da kredi faizlerine yansır. Tüketicilerin ve ticari işletmelerin borçlanma maliyetleri artar. Buna bağlı olarak tüketici harcamaları, iç talep, şirket yatırımları ve karlılıkları azalır. Politika faizinin sabit tutulmasıyla beraber piyasalarda ne yönde bir seyir oluşacağı merak ediliyor