Avrupa'da hükümetler kamu çalışanlarının WhatsApp ve Signal kullanımını sınırlandırıyor

Avrupa'da hükümetlerin, kamu çalışanlarının ABD merkezli mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve Signal kullanımlarını sınırlandırmaya başladığı bildirildi.

Politico'nun haberine göre, Fransa, Almanya, Polonya, Hollanda, Lüksemburg ve Belçika hükümetleri "üzerinde kontrol sahibi olmadıkları mesajlaşma uygulamalarını" terk ederek, bunların yerine yerel uygulamaların hayata geçirilmesi için harekete geçti.

Bu kapsamda hükümetler, giderek artan şekilde kamu çalışanları için WhatsApp ve Signal gibi uygulamaları sınırlandırmaya başladı.

Güvenli mesajlaşma uygulamaları için teknolojik destek sağlayan Element şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Matthew Hodgson, son bir yılda Avrupalı hükümetlerin bu yöndeki taleplerinin çok hızlı şekilde arttığına dikkati çekti.

Hollanda Dijital Ekonomi ve Egemenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Willemijn Aerdts, Politico'ya yaptığı açıklamada, "İletişimimiz şu anda genellikle kontrolümüz dışında olan platformlar üzerinden gerçekleşiyor. Teknolojinin giderek bir güç aracı olarak kullanıldığı bir dünyada bu bir risk oluşturuyor." dedi.

Belçika Güvenli İletişim Direktörü Brandon de Waele ise "Avrupa'nın egemenlik konusunda giderek daha fazla bilinçlendiğini" belirterek, yerel uygulamaların kullanılmasının "veri egemenliğine" ilişkin olduğunu vurguladı.

De Waele, yerel uygulamaların özellikle Rus siber saldırılarına karşı güvenli bir iletişim alanı sağlayabileceğini kaydetti.

Üst düzey yetkililer arasındaki hassas içerikli yazışmaların da yapıldığı bu uygulamalara ilişkin güvenlik endişelerinin ve siber saldırıların giderek artması nedeniyle Avrupa Komisyonu da bazı yetkililerden Signal uygulamasını kapatmasını talep etti.

Belçika hükümeti de mart ayında kamu görevlileri arasında hassas içerikli yazışmaların yapılabileceği yeni bir mesajlaşma uygulamasını hayata geçirerek bu yönde adım atan son hükümet oldu.

Belçika Başbakanı Bart de Wever de kamu çalışanları için hükümetin kontrolü altında çalışan BEAM isimli yerel uygulamanın kullanımını teşvik etti.

Dijitalleşme çağında veri güvenliğinin sağlanması hükümetlerin öncelikli başlıklarından biri olurken, bu bağlamda yerli sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının geliştirilmesi de bir tercihten çok stratejik bir zorunluluk haline geldi.