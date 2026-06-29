Avrupa'da Aşırı Hava Olayları: Sıcaklık ve Sel Felaketi

Avrupa son günlerde etkili olan aşırı hava olaylarıyla mücadele ediyor.

Birçok Avrupa ülkesinde rekor sıcaklıklar görülürken, bazı ülkelerde ise şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, yaklaşık iki haftadır etkisini sürdüren ve hafta sonuna doğru ülkenin büyük bir kısmında hafifleyen sıcak hava dalgasının 6-13 Temmuz haftasında yeniden yoğunlaşacağını bildirdi.

Fransa bir yandan sıcak havalara teslim olurken, diğer yandan özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar su baskınlarına ve yıkıma neden oldu.

Hauts-de-France bölgesine bağlı Pas-de-Calais ve Nord vilayetlerinde yer yer saatteki hızı 104 kilometreyi bulan rüzgarlar etkili oldu. Nord vilayetine bağlı Maubeuge kentinde 27 Haziran'ı 28 Haziran'a bağlayan gece, bir saatte 15 günlük miktara eş değer yağış düştü.

Eyalette bazı yerleşim yerleri sular altında kalırken, yağışlara bağlı olaylarda 2 kişi yaralandı.

Ulusal demir yolu şirketi SNCF, Hauts-de-France bölgesine hizmet veren çok sayıda seferin raylara ağaç düşmesi nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Elektrik dağıtım şirketi Enedis, fırtınanın elektrik kablolarında verdiği zarar nedeniyle başta Nord vilayetinde 17 bin, Aisne'de 13 bin, Yvelines ve Indre-et-Loire'da ise 1200 olmak üzere toplamda 36 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

Centre-Val de Loire bölgesindeki Tours şehrinde ise yaklaşık 2 santimetre büyüklüğünde dolu yağışı oldu.

Sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan Fransa'da 24 Haziran'dan bu yana, geçmiş ortalamalara kıyasla fazladan 1000 civarında kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hollanda, Polonya ve Yunanistan

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, ülkeyi etkisi altına alan rekor sıcaklıkların ardından hafta sonu son yılların en şiddetli gök gürültülü fırtınalarından biri yaşandı. Şiddetli fırtınalar sırasında 300 binden fazla yıldırım düşmesi kaydedildi.

Yoğun yağışların neden olduğu ani su baskınları özellikle Amsterdam başta olmak üzere birçok bölgede yolların ve sokakların sular altında kalmasına yol açtı.

Polonya'da pazar günü ölçülen 40,5 derece, ülke tarihinin en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle demir yolu altyapısında 300'den fazla arıza meydana geldi. Yetkililer sıcak hava dalgasına bağlı ilk can kaybının yaşandığını ve aynı gün ülke genelinde 17 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan, sıcak hava dalgasının etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte ülkenin batısı ve güneyi için şiddetli gök gürültülü fırtına uyarısı yapılırken, kuvvetli yağış, dolu ve saatte 115 kilometreye ulaşabilecek rüzgar nedeniyle ani sel ve fırtına kaynaklı hasar riskine dikkati çekildi.

Yunanistan'daki meteoroloji tahminlerine göre, sıcaklıklar yarından itibaren artacak ve cumaya kadar bazı bölgelerde 40 dereceye kadar yükselecek. Hafta sonu ise rüzgarın etkisini artırması bekleniyor. Bazı bölgelerde fırtına ve dolu yağışı da olabileceği öngörülüyor.

Avusturya ve Çekya

Avusturya Meteoroloji Kurumu, sıcak hava dalgasının etkili olduğu ülkenin batı bölgelerinde bugün itibarıyla yer yer yağış beklendiğini açıkladı.

Bugün Innsbruck, Linz, Salzburg ve Bregenz şehirlerinde yağış beklendiği ifade edilen açıklamada, ülkenin başkentinin bulunduğu doğu kısımlarında ise aşırı sıcakların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, yarın ise ülke genelinde kısa süreli de olsa yağış olacağı bilgisi paylaşıldı.

Çekya Hidrometeoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada ise hafta sonu rekor sıcaklığın kaydedildiği, bugün itibarıyla yer yer yağış olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ülkenin doğu kısımlarında aşırı sıcakların bir süre daha devam edeceği ve 35-39 santigrat derecelerde seyredeceği belirtildi.

Batı Bohemya bölgesinde ise havaların serinleyeceği ifade edilen açıklamada, bugün akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü fırtınanın yanı sıra bazı bölgelerde dolu yağışının beklendiği aktarıldı.

Balkanlar'ın batısı

Hırvatistan'da Vis Adası'nda orman yangını çıktı. Hırvatistan İtfaiye Birliğinden yapılan açıklamada, yangına müdahalenin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Hırvatistan'da Devlet Hidrometeoroloji Enstitüsü de hava sıcaklıklarının 34 ile 39 derece arasında olacağını açıklayarak, vatandaşların sıcaklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarı yaptı.

Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Enstitüsü, günün en yüksek sıcaklıklarının 33 ile 40 derece arasında olacağını açıklayarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Başkent Saraybosna'da hava öğleden önce güneşli günün ikinci bölümünde ise bulutlu olacak. Günün en yüksek hava sıcaklığının yaklaşık 35 derece olması bekleniyor.

Sırbistan Hidrometeoroloji Kurumu da ülke genelinde sıcaklıklar dolayısıyla kırmızı alarm ilan etti. Uzmanlar ise vatandaşlara güneşten kaçınmalarını, gölgede ve klimalı ortamlarda kalmalarını tavsiye etti.

Slovenya ve Karadağ'da yüksek sıcaklıkların özellikle yaşlı, çocuk ve hastalarda ciddi sağlık etkilerine yol açabileceği ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınması uyarısı yapıldı.