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Avrupa Demokrat Partisi’nden YENİ Parti’nin Erdoğan protestosuna destek

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Avrupa Demokrat Partisi’nden YENİ Parti’nin Erdoğan protestosuna destek
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Avrupa Demokrat Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de kürsüye çıkması sırasında Genel Kurul salonunu terk eden YENİ Parti milletvekillerine destek verdi. Partinin açıklamasında, "Bugün, yarın, ne kadar sürerse sürsün; demokratik Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

(ANKARA) - Avrupa Demokrat Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de kürsüye çıkması sırasında Genel Kurul salonunu terk eden YENİ Parti milletvekillerine destek verdi. Partinin açıklamasında, "Bugün, yarın, ne kadar sürerse sürsün; demokratik Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen özel oturumda, İstiklal Marşı'nın okunması ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı. YENİ Parti grubu, Erdoğan'ı protesto etmek amacıyla Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Avrupa Demokrat Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla YENİ Parti milletvekillerinin protestosuna destek verdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dün, Recep Tayyip Erdoğan Türk Parlamentosu'na hitap etmeye hazırlanırken, YENİ Parti milletvekilleri protesto amacıyla salonu terk etti. ve biz onlarla birlikteyiz — Türkiye'de demokrasi ve özgürlüğü savunmaya devam eden herkesle birlikte olduğumuz gibi.

Avrupa'nın yeri, demokrasi, temel haklar ve özgürlük için ayağa kalkanların yanıdır. Sessiz kalmak daha kolayken sırtını dik tutanların yanıdır.

Bugün, yarın, ne kadar sürerse sürsün: demokratik Türkiye'nin yanındayız."

Kaynak: ANKA
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