Avrupa'da Filistin'e Destek İçin Öğrenci Protestoları

Avrupa'da aylar süren Filistin'e destek için üniversite protestolarını düzenleyen öğrenciler, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Sol grup tarafından ağırlandı, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortaklık eden tüm kurumlarla akademik ve finansal ilişkilerin kesilmesi taleplerini bir kez daha gündeme getirdi.

AP'deki Sol grup, Avrupa üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerini organize eden öğrencilerden bir grubu ağırladı.

AP milletvekilleri Marc Botenga ve Rima Hassan, Birleşmiş Milletlerin (BM) Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Hakları Özel Raportörü Gina Romero, bölgeden konuya duyarlı gazeteciler ve öğrenci temsilcilerinin katıldığı panel, Gazze'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Panelde, Gazze'deki soykırıma karşı ses yükseltmesi gereken Avrupalı siyasetçilerin üstlenmediği misyonu öğrencilerin devraldığı vurgulandı.

Birçok Avrupa ülkesinde protestocuların şiddetle karşılaştığına işaret edilen panelde, öğrencilerin seslerinin bastırılmaya çalışıldığı belirtildi.

Özellikle son haftalarda Almanya'da yaşanan, 3'ü AB üyesi ülke vatandaşı 4 aktivistin Filistin'e destek gösterilerine katılmaları nedeniyle sınır dışı edilmek istenmeleri ve bu durumu protesto etmek isteyen öğrencilerin polis şiddetiyle karşılaşmasına değinildi.

Almanya'dan gelen öğrenciler, orantısız muamele gördüklerini ve ifade özgürlüklerinin kısıtlandığını anlattı.

Öğrenciler, kampüslerde aylarca sürdürdükleri yerleşme eylemleri sırasında dillendirdikleri "İsrail'in soykırımına ortak olan akademik kurumlarla tüm ilişkilerin kesilmesi" talebini bir kez daha ifade etti.