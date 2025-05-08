Avrupa'da çağdaş Filistin sanatına adanmış ilk müze İskoçya'da açılacak

Filistin asıllı Amerikalı girişimci ve sanat küratörü Faisal Saleh, 17 Mayıs'ta Avrupa'da çağdaş Filistin sanatına adanmış ilk müzeyi İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da açacaklarını belirterek, müzenin Batı'da Filistin'le ilgili etkinliklerin iptal edilmesine karşı "başkaldırı niteliği" de taşıyacağını ifade etti.

ABD'nin Connecticut eyaletinde 2018'de Filistin Müzesi'ni (Palestine Museum US) kuran girişimci Saleh, yakında Edinburgh'ta ziyaretçilerine kapılarını açacak olan müzenin kurulma kararının arkasındaki nedenleri ve müzenin önemini AA muhabirine anlattı.

Saleh, geçtiğimiz aylarda İsrail'in kapatma kararı aldığı Dublin'deki büyükelçilik binasını müzeye dönüştürmek için de girişim başlatmıştı. Saleh, binada yer alan herhangi bir dairenin Filistin Müzesi'ne dönüştürülmesi için başlattıkları girişimin engellenmeye çalışıldığını kaydederek, yaptıkları başvurulara yanıt alamadıklarını, sürecin kasıtlı olarak engellendiğini ve şeffaf yürütülmediğini aktarmıştı.

"Edinburgh'un böyle bir müze için mükemmel fırsat olduğunu düşündük"

Faisal Saleh, 2018'de ABD'deki Filistin Müzesi'ni kurduklarında, zaman içerisinde dünyanın dört bir yanındaki büyük şubelerde yeni şubelerin açılmasının planlarının bir parçası olduğunu dile getirdi.

"7 yıl sonra bunu yapmamız gereken zamanın geldiğini hissettik ve bu tam da doğru zamandı." diyen Saleh, şimdi Edinburgh'da bu fırsatın doğduğunu ifade etti.

Edinburgh'u seçmelerinin sebeplerinden birinin, şehirdeki sanatsal atmosfer ve festivaller olduğunu vurgulayan Saleh, popüler bir şehir olan Edinburgh'un böyle bir müze için mükemmel fırsat olduğunu düşündüklerini söyledi. Saleh, "Şimdi müzeyi açmaya çok yakınız ve süreci çok hızlı şekilde gerçekleştirdik." diye konuştu.

Saleh ayrıca, İskoçya'da Filistin'e verilen desteğin de müze için Edinburgh'u seçmelerinde önemli bir etken olduğunu vurgulayarak, "Burada, çok sayıda dayanışma grubu, aktivist, müze için çalışmaya istekli olan ve bu planı hayata geçirmemize yardımcı olan oldukça özverili gönüllüler ekibi bulduk." dedi.

ABD'nin Chicago şehrinde de bir müze açma planları olduğunu anlatan Saleh, Filistin Müzesi'nin küresel anlamda genişlemeye devam edeceğinin altını çizdi.

"Müzede, doktor Hüsam Ebu Safiye'nin tasvir edildiği heykel de yer alacak"

Saleh, İskoçya'da açacakları bu müzenin önemine değinerek, "Avrupa'da çağdaş Filistin sanatına adanmış ilk müze olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu küçük bir başarı değil, gerçekten zor bir başarı. Burada, İskoçya'da ve ardından Birleşik Krallık'ta müzenin faaliyetlerini ve etkisini büyütmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'deki müzede sergilenen eserlerle benzer tarzda ancak daha küçük hacimde resimler ve heykellerin yer alacağını belirten Saleh, öne çıkan eserlerden birinin, İskoçyalı sanatçı Amanda Adler tarafından yapılan ve İsrail güçlerince gözaltına alınan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye'nin kafasının tasvir edildiği bronz heykel olduğunu aktardı.

Saleh, yerel Filistinli sanatçılar tarafından yapılan heykellerin, Gazze'den zorla tahliye edilen insanların geriye bıraktığı eşyaları ve anıları temsil eden kefiyelerin de müzede sergileneceğini söyledi.

"Batı'da Filistin ile ilgili etkinliklerin iptaline karşı bir başkaldırı"

Bu müzenin, Batı'da Filistin etkinliklerinin sıklıkla iptal edilmesine karşı da bir başkaldırı niteliği taşıyacağını ve Filistinli sanatçılara açık kapı politikası benimseyeceklerinin altını çizen Saleh, başka mekanlarda iptal edilen Filistin ile ilgili etkinlikleri de kabul ederek bu müzede düzenlenmesine olanak sağlayacaklarını aktardı.

Filistinli sanatçılara müzede eserlerini sergileme fırsatı sunacaklarını ifade eden Saleh, şunları söyledi:

"Ayrıca, mekanın kira kontratı bize ait olduğu için binamızı ele geçirmek üzere buraya ordu göndermedikleri sürece kimse bizi bir sergiyi iptal etmeye zorlayamaz. Yasal olarak, burada sergi açmak konusunda istediğimizi yapma hakkına sahibiz ve tabii ki Birleşik Krallık yasalarına uygun olarak."

Saleh, Edinburgh'ta 17 Mayıs'ta açılması planlanan müzenin misyonunun, ABD'deki şubesine benzer şekilde Filistin hikayesini sanat aracılığıyla küresel izleyici kitlesine aktarmak olduğunu vurgulayarak, ABD'nin ardından Avrupa ayağıyla müzenin kitlesinin küreselleşeceğine ve gelecekte Filistin'e dair sanat galerilerinin bir ağı olacağına inancını paylaştı.

"Batı medyası, Filistinlilerin öldürülmesini, çocukların yakılmasını normalleştirdi"

Filistin Müzesi'nin kurucusu Saleh, Batı medyasının Filistin'e karşı dostane olmadığını ve Gazze'de yaşananları gizlediğine de değindi.

Saleh, Gazze'deki durumun bir soykırım olduğuna ve medya sayesinde bu olayların kabul edilebilir hale getirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gazze'de olanlar bir Avrupa ülkesinde olmuş olsaydı, dünya alt üst olurdu. Tüm dramalar televizyon kanallarında, gazetelerde ve dergilerde tekrar tekrar yayınlanırdı ve dünya buna karşı büyük bir tepki gösterirdi. Ancak Gazze'deki Filistinliler söz konusu olduğunda, sanki onlar sayılmıyormuş gibi, sanki insan değillermiş gibi. Batı medyası, Filistinlileri o kadar insanlık dışı gösterdi ki bu, Filistinlilerin öldürülmesini, çocuklarını yakılmasını, tüm şehirlerde ve bölgelerde hayatın büyük ölçekte yok edilmesini kabul edilebilir ve normal hale getirdi. Tüm bunlar, medya sayesinde kabul edilebilir ve normalleştirilmiş bir ortam yaratıldığı için mümkün hale geldi. İnsanlar bunu izliyor ama hiçbir şey yapmıyorlar."

Saleh, Batı'daki büyük şehirlerdeki insanların günlük yaşamlarına devam ettiğini, ancak Gazze'ye 65 gündür hiçbir insani yardımın girmediğinin ve 2,2 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, bunun 21. yüzyılda gerçekleşiyor olmasının ve milyarca insanın bunu izlemesinin ise utanç verici olduğunu dile getirdi.