Avrasya Tüneli'nde Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Avrasya Tüneli'nde Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu
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Avrasya Tüneli'nde bir motosikletli aile, sadece sürücünün kaskı ile büyük bir tehlike arz ederek ilerledi. Kadın ve bebeğin güvenlik önlemi almadan seyahat ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AVRASYA Tüneli'nde 1'i bebek 3 kişilik aile sol şeritten uzun süre motosikletle ilerledi. Sadece motosiklet sürücüsünün kask taktığı, kadın ve bebeğinin arkada hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyahat ettiği anlar otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Haziran Salı günü Avrasya Tüneli Yenikapı istikametinde meydana geldi. 1'İ bebek 3 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu Kadıköy'den başladı. Avrasya Tüneli'nde uzun süre sol şeritte devam eden yolculuk sırasında, sadece motosiklet sürücüsünün kaskının olması dikkat çekti. Motosiklet sürücüsüyle, arkada oturan kadın ve kucağındaki bebeğin tünelde tehlikeli şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 3 kişilik aile tünelde hem kendi hayatlarını hem de trafiği tehlikeye attıktan sonra motosikletle gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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