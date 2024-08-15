Üye Girişi
Haberler

Avcılar-Küçükçekmece Metrobüs Hattında Trafik Yoğunluğu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan çalışma sürüyor.

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması sürüyor.

Çalışmalar kapsamında İBB Sosyal Tesisler durağının bariyeri kaldırıldı ve yola dubalar yerleştirildi.

D-100 kara yolunun bir şeridinin kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Metrobüs araçları burada, kapatılan şeritten ilerliyor.

D-100 kara yolunda uzun araç kuyruklarının Avcılar Parseller'den başlayarak Küçükçekmece'ye kadar devam ettiği görüldü.

İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesinin planlandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Küçükçekmece Yenibosna İstanbul Avcılar trafik Ulaşım İstanbul Trafik Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Ağustos İstanbul arızası olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Emrullah Akpunar kimdir, kaç yaşında? Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar hangi partiye geçti? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Fatih Altaylı- Kemal Kılıçdaroğlu olayı ne? Fatih Altaylı ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ne oldu? Roblox ne zaman açılacak? 15 Ağustos Perşembe Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? DGS SONUÇLARI SORGULAMA 2024! DGS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray- Young Boys hangi kanalda? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi? Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri ne? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? 15 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları HAMSTER KOMBAT 15 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? GELİNİM MUTFAKTA 15 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? 15 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, NOW, TV8, Show TV neler var? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? MasterChef Kremalı Midye tarifi! En güzel Kremalı Midye tarifi! Kremalı Midye tarifi nasıl yapılır? Kremalı Midye nerenin yemeğidir? Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada (15 Ağustos Perşembe)? 15 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title