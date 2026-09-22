Haberler

Avcılar Gümüşpala'da D-100'de iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar Gümüşpala'da D-100'de iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar D-100 Karayolu Gümüşpala Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hastaneye götürülme isteğini kabul etmediği belirtildi.

AVCILAR'da D-100 Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Gümüşpala Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü istikametine ilerleyen 34 TS 6194 plakalı lüks spor otomobil, 06 GB 5943 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de savruldu. Lüks otomobil bariyerlere çarparken, diğer araç ters yöne döndü. Yoldan geçen sürücüler, durarak yaralıları araçtan çıkardı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneye götürülme isteğini kabul etmediği öğrenildi. Yol, Beylikdüzü yönüne bir süre kapalı kalırken, yapılan incelemelerin ardından araçlar çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

Katliam gecesi! Eve giren polis 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı
''Başkanı kandırdılar' diyen Sergen Yalçın, ünlü teknik adamı hedef aldı: Sezon sonunu göremez

'Başkanı kandırdılar' deyip ünlü hocayı hedef aldı: Yıl sonunu göremez
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta

ABD bu görüntüyü konuşuyor! Araçtan inen isim büyük ses getirdi
Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'nın milli takım tarzı tartışma yarattı

Tercihleriyle moda dünyasını ikiye böldüler
Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var

Manisa'da okula silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme

2 milyar TL'yi yurt dışına çıkarıyorlardı! MASAK son anda işlemi durdu
İmzası bile kurumamıştı! Galatasaray'ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı

G.Saray'ın yeni yıldızından flaş itiraf: Evimi, arkadaşlarımı özledim