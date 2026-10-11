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Avcılar Firuzköy'de iki beton mikseri çarpıştı, sürücüler yaralandı

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Avcılar Firuzköy'de iki beton mikseri çarpıştı, sürücüler yaralandı
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Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde iki beton mikseri çarpıştı; sürücüler yaralandı. İtfaiye, araçlarda sıkışan iki sürücüyü çıkarınca yaralılar hastaneye sevk edildi, ulaşım araçların çekilmesiyle normale döndü.

Avcılar'da iki beton mikserinin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Firuzköy Mahallesi'nde 34 HOL 491 plakalı beton mikseri ile 34 PKG 573 plakalı beton mikseri çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan iki sürücüyü çıkardı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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