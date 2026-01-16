Haberler

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Avcılar'da yapılan uyuşturucu ticareti önleme çalışmaları sırasında polisten kaçan 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda 14,09 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Avcılar'da uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma sırasında polisten kaçarak bir binaya saklanan 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Polis ekipleri, çalışma sırasında sokakta bulunan bir grubu şüphe üzerine durdurmak istedi. Kaçan şüpheliler, 3 katlı binaya girerek saklanmak istedi.

Binaya yapılan operasyonda E.K, A.S, U.E.T, Y.A, E.S, M.S, M.K, F.M, B.G. ile 18 yaşından küçük A.A. olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 14,09 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Bina ve çevresinde yürütülen araştırmalarda ise uyuşturucu maddelerin yakılarak imha edilmeye çalışıldığı, ayrıca bina çevresini ve caddeyi görecek şekilde 9 kameradan oluşan güvenlik kamerası sistemi kurulduğu belirlendi. Bina içerisindeki bir odada canlı izleme yapılan güvenlik kamera sistemine de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.A, E.S, M.S, M.K, F.M, B.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerden E.K, A.S. ve U.E.T. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

