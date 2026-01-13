İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Avcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Avcılar'da bir eve operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 250 kilogram katkı maddesi, 3 milyon 350 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik ecza, 700 bin adet doluma hazır boş kapsül, hap üretiminde kullanılan 7 makine ile hap ambalajında kullanılan 3 şerit ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.