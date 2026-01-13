Haberler

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar'da uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 250 kilogram katkı maddesi ve 3 milyon 350 bin adet sentetik ilaç ele geçirildi.

Avcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Avcılar'da bir eve operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 250 kilogram katkı maddesi, 3 milyon 350 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik ecza, 700 bin adet doluma hazır boş kapsül, hap üretiminde kullanılan 7 makine ile hap ambalajında kullanılan 3 şerit ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
