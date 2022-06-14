Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

AVCILAR'da düzenlenen operasyonda 'Skunk' olarak bilinen 1 kilo ilo 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile dün saat 22.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki bir sokakta şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan iki kişinin şüpheli hareketleri ve tutarsız beyanlarda bulunmaları üzerine araçta arama yapıldı. Araçtaki bagaj kısmında, 732 gram Skunk maddesi bulununca U.G. ve S.S. gözaltına alındı. Detaylı arama sonucunda, bagaj kısmında bulunan inşaat malzemelerinin arasındaki farklı alanlara gizlenen 640 ve 298 gram ağırlığında olmak üzere, toplamda 1 kilo 670 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 810 TL nakit para bulundu. Skunk'un, hint kenevirinin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilerek elde edildiği ve esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliği olduğu kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel