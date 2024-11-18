Avcılar'da Sünger Üretim Tesisinde Yangın Çıktı
Cihangir Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.
Avcılar'da sünger üretilen iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Cihangir Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sünger üretilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Dumandan etkilenenlere de sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.