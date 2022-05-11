İSTANBUL ? BAŞAKŞEHİR'DE SU BORUSU PATLADI; SU METRELERCE YÜKSEĞE FIŞKIRDI YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAŞAKŞEHİR Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında patlama sonucu yollar göle döndü.
BAŞAKŞEHİR Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında patlama sonucu yollar göle döndü. Metrelerce yükseğe fışkıran su drone ile görüntülendi.
Yeşilkent ile Bahçeşehir Bağlantı yolunun kenarındaki İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu yollar göle döndü. Basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Demirören Haber Ajansı / Güncel