AVCILAR'DA SİTE PARMAKLIKLARINA ASILI CESET BULUNDU

Avcılar'da bir sitenin bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış halde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Yakındaki bir otoparkın bekçisinin ihbarıyla bölgeye gelen polisler, cansız bedenin Türkmenistan vatandaşı Arslan Snnayev'e ait olduğunu ve darbedilerek öldürüldükten sonra sitenin demir parmaklıklarına asıldığı belirledi.

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir sitenin bitişiğindeki boş arazide, boynundan bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış erkeğe ait ceset bulundu.

OTOPARKIN BEKÇİSİ İHBAR ETTİ

Yakındaki bir otoparkın bekçisinin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri cesedin bulunduğu caddeye geldi. Cesedin Türkmenistan vatandaşı Arslan Snnayev'e (38) ait olduğu öğrenildi.

ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA ASILMIŞ

İlk incelemede darbedilerek öldürüldükten sonra, sitenin demir parmaklıklarına asıldığı belirtildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayda faillerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.