Avcılar'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Avcılar'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayın detayları güvenlik kameraları ile belirlendi ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Avcılar'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde 22 Kasım'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Çağlar Turaloğlu'nun (39) öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemelerde ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden 4 kişinin araçla olay yerine geldiğini, içlerinden birinin saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüphelilerin geliş gidiş güzergahlarını belirleyen ekipler, otomobili kullanan Serdar Ö. ile silahı kullandığı belirlenen Burhan P'yi Küçükçekmece'de gözaltına aldı.

Diğer 2 şüphelinin ise bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu.

Polisin çalışmasında, saldırgan Burhan P'nin olaydan yaklaşık 15 gün önce maktul Turaloğlu'nun "Ferit" isimli arkadaşıyla hasarlı trafik kazasına karıştığı, tarafların araçlardaki hasarları kendi imkanlarıyla karşılama konusunda anlaştıkları belirlendi. Ancak tarafların daha sonrasında ücret konusunda anlaşamamaları üzerine tartıştıkları öğrenildi.

Şüpheli Burhan P, ifadesinde, kaza sonrası olayı duyan Turaloğlu'nun, arkadaşı Ferit'e, "Ne uğraşıyorsun, avukata ver gitsin." dediğini duyması üzerine sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin olay yerine araçla gelip daha sonrasında ayrıldıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
