Avcılar sahilinde kadın cesedi bulundu

Avcılar Denizköşkler Mahallesi sahilinde balıkçılar tarafından denizde bir kadının hareketsiz yattığını gören balıkçılar, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler tarafından sahile çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

CESET ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından ceset kayalıklara çıkarıldı. Polisin yaptığı inceleme sonrası cesedin 26 yaşındaki Dilek Altuntaş'a ait olduğu ve üzerinde kıyafetler olduğu tespit edildi. Yapılan savcılık ve olay yeri incelemesi sonrası kadının cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.