Avcılar'da otomobilindeki yangını pet şişedeki suyla söndürmeye çalıştı

AVCILAR'da park halindeki otomobilde çıkan yangını araç sahibi pet şişedeki suyla söndürmeye çalıştı. Mahallelilerin yangın tüpüyle müdahale ettiği alevler, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle söndürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi İnönü Caddesi'nde park halindeki otomobilde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle aracın motor bölümünde başlayan yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, çevredekiler balkonlardan su dökerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Bir sürücü, kendi aracındaki yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken, araç sahibi de 5 litrelik pet şişedeki suyla yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobildeki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.