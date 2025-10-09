Haberler

Avcılar'da Park Halindeki Minibüs Çalındı

Güncelleme:
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde park halindeki minibüs, bir şüpheli tarafından düz kontak yöntemiyle çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AVCILAR'da park halindeki minibüsün yanına gelen şüpheli önce çevreyi kontrol etti. Minibüsü düz kontak yöntemiyle çalıştıran kişi, aracı dakikalar içinde çalarak olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin minibüsün yanına geldiği ve minibüsü çalıştırarak sokaktan uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Yeşilkent Mahallesi G-874 Sokak'ta dün sabah saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi park halindeki minibüsün yanına geldi. Önce çevreyi kontrol eden şüpheli, kimse olmadığını fark edince, minibüsün kapısını zorlayıp açtıktan sonra düz kontak yöntemiyle aracı çalıştırdı. Dakikalar içinde gerçekleşen olayın ardından şüpheli minibüsle olay yerinden uzaklaştı. Sabah uyandığında minibüsünün yerinde olmadığını gören araç sahibi ise, güvenlik kameraları görüntüleriyle polise şikayette bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
