Haberler

Avcılar'da park halindeki minibüs alev alev yandı

Avcılar'da park halindeki minibüs alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AVCILAR'da park halindeki yolcu minibüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

AVCILAR'da park halindeki yolcu minibüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü. Minibüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 M 5292 plakalı yolcu minibüsünün şoförü, aracını park ettikten sonra iftarını yapmak için evine gitti. Kısa süre sonra minibüsün motor bölümünde başlayan yangın büyüyerek aracın büyük bölümünü sardı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangının tüm aracı sarmasını önleyerek söndürdü. Yangın sonrası araçta büyük çapta hasar oluştu. Yangını gören Sinan Koçu, "Restoranda iftar için beklerken önce duman ardından alevler yükseldi. Tüple müdahale edildi ama yeterli olmadı. İtfaiye gelip söndürdü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek

Trump'ı üstü kapalı yalanlıyorlar! Beyaz Saray'dan İran açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Galatasaray'ın golü sayılmadı! Karara tepki yağıyor

Bu top gitti gol oldu! Karara tepki yağıyor
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti

Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi