Haberler

Avcılar'da araçtan akü hırsızlığı kamerada

Avcılar'da araçtan akü hırsızlığı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da bir hafif ticari aracın aküsü, akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi, durumu sosyal medya üzerinden paylaştı.

AVCILAR'da park halindeki hafif ticari aracın aküsü, akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Firuzköy Mahallesi Kocadere Sokak'ta Perşembe akşamı meydana geldi. Şapka ve mont giyen kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki hafif ticari aracın yanına geldi. Şüpheli, kısa sürede aracın ön kaputunu açarak içerisindeki aküyü söktü. Aküyü aracın arka tarafına götüren şüpheli, yanındaki çantaya yerleştirdi. Daha sonra çantayı sırtına alan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Araç sahibi, aracını çalıştıramayınca kaputu açarak arızayı kontrol etmek istedi. Bu sırada akünün yerinde olmadığını fark eden araç sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde akünün çalındığını gören araç sahibi, kayıtları Avcılar'daki sosyal medya hesaplarında paylaşarak şüpheliyi tanıyanların kendisine haber vermesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Yatırımcı ters köşe oldu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Kimse beklemiyordu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

Çin'den yükselen bomba yorum: Kazandığı savaş yok, bunu da kaybedecek
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi

İsrail ülkeye havadan asker indirdi, bölgede büyük çatışma yaşandı