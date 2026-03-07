Avcılar'da araçtan akü hırsızlığı kamerada

AVCILAR'da park halindeki hafif ticari aracın aküsü, akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Firuzköy Mahallesi Kocadere Sokak'ta Perşembe akşamı meydana geldi. Şapka ve mont giyen kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki hafif ticari aracın yanına geldi. Şüpheli, kısa sürede aracın ön kaputunu açarak içerisindeki aküyü söktü. Aküyü aracın arka tarafına götüren şüpheli, yanındaki çantaya yerleştirdi. Daha sonra çantayı sırtına alan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Araç sahibi, aracını çalıştıramayınca kaputu açarak arızayı kontrol etmek istedi. Bu sırada akünün yerinde olmadığını fark eden araç sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde akünün çalındığını gören araç sahibi, kayıtları Avcılar'daki sosyal medya hesaplarında paylaşarak şüpheliyi tanıyanların kendisine haber vermesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı