Avcılar'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Avcılar'da, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ambarlı Mahallesi Etibank Tesisler Caddesi'nde bulunan ve ağaçların da yer aldığı geniş alandaki otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.