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Avcılar'da yasak U dönüşü kazaya neden oldu: Motosikletli ağır yaralandı

Avcılar'da yasak U dönüşü kazaya neden oldu: Motosikletli ağır yaralandı
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Avcılar'da Firuzköy Bulvarı'nda U dönüşünün yasak olduğu kavşakta manevra yapan otomobile motosiklet çarptı. Kazada bacağı ve çenesi kırılan sürücü Ümit Karagözoğlu hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında motosikletli, otomobilin üzerinden asfalt zemine düştü. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, otomobil sürücüsü ifadesi için karakola götürüldü.

AVCILAR'da 'U' dönüşünün yasak olduğu kavşakta dönüş yapmak için manevra yapan otomobile karşı yönden gelen motosiklet hızla çarptı. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, 5 Ağustos Çarşamba günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Esenyurt yönüne giden otomobil sürücüsü, yasak olmasına rağmen Mareşal Caddesi'nin olduğu kavşakta 'U' dönüşü yapmak istedi. Bu sırada motosikletiyle karşı yönden gelen Ümit Karagözoğlu otomobili son anda fark ederek durmak istedi. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden asfalt zemine düştü.

KAZA ANI KAMERADA

Motosiklet sürücüsünün dönmek için manevra yapan otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde dönüş yapmak isteyen otomobilin kavşağa girdiği bu sırada motosikletlinin araca çarptığı anlar görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle sürücü aracın üzerinden yere düşüyor. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kazanın şokuyla bir süre yerde otururken, yardımına çevredekiler koşuyor.

BACAĞI VE ÇENESİ KIRILDI

Bulvarın bir süreliğine kapanmasına neden olan kaza sonrası ihbar üzerine oay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bacağı ve çenesi kırılan motosiklet sürücüsü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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