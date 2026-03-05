Haberler

Avcılar'da trafikte makas atan sürücülere 192 bin lira ceza

Avcılar'da trafikte makas atarak ilerleyen iki sürücüye ve aracı kiralayan kişiye toplam 192 bin lira para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geçici olarak alındı ve araçları trafikten men edildi.

AVCILAR'da trafikte makas atarak ilerleyen 2 sürücüye ve aracı kiralayan kişiye 192 bin lira para cezası kesildi. İki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte makas atarak ilerleyen sürücülerin, sosyal medyada yayınlanan görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda araç sürücülerinin F.Y. ve M.Y. olduğu tespit edildi.

192 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Avcılar'da makas atarak, yakın takip yapan 2 araç sürücüsüne 'Makas atmak', 'Yakın takip' ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçlarından, aracı kiralayan kişiye ise yapmış olduğu ihlallerden 192 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar 60 gün trafikten men edildi. Haklarında adli işlem başlatılan F.Y. ve M.Y. Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
