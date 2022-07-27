AVCILAR'DA MAHALLEYİ KARIŞTIRAN TACİZ İDDİASI ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVCILAR'DA MAHALLEYİ KARIŞTIRAN TACİZ İDDİASI ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

AVCILAR'DA MAHALLEYİ KARIŞTIRAN TACİZ İDDİASI ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

AVCILAR'da evine çağırdığı üç çocuktan birine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istenen şüpheli tutuklandı.

 - Güncelleme:

AVCILAR'da evine çağırdığı üç çocuktan birine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istenen şüpheli tutuklandı.

Cihangir Mahallesi Nalbant Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında L.İ.Ö. (52) isimli kişi, 1.5 ay önce satın aldığı evine, A.K. (15), B.A. (16) ve A.H.B. (17) isimli 3 erkek çocuğunu davet etti. Çocuklarla evin balkonunda sohbet eden L.İ.O., bir süre sonra iddiaya göre mutfağa geçen A.K.'ye cinsel istismarda bulunmak istedi. Çocuğun bağırarak tepki vermesi ardından, çocuklar evden ayrıldı. Çocuklar olayı ailelerine ve polise haber verdi. Olayın duyulmasıyla kısa sürede toplanan mahalle sakinleri, L.İ.Ö.'yü linç etmek istedi. Polis ekibi bir yandan öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalışırken, şüpheliyi de gözaltına almaya çalıştı.

Kalabalığı dağıtmak için havaya ateş eden polis, eve girerek şüpheli L.İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli sorguya alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sıkı güvenlik önlemleri arasında götürüldü. Savcılıktaki ifadenin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu.

Görüntü dökümü:

------------------------

(Cep telefonu kaydı)

Olay sırasında çekilen görüntüler

Polis ekipleri

Polis havaya ateş ederken

Kalabalığın görüntüsü

(Aktüel)

Bina ve balkon

Binanın önündeki ekip arabaları

Mahalle sakini İsmail Altun ile röportaj

Sokaktan görüntüler


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Cihangir Mahallesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title