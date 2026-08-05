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Avcılar'da Mağazadan Ceket ve Ayakkabı Çalan Şüpheli Kamerada

Avcılar'da Mağazadan Ceket ve Ayakkabı Çalan Şüpheli Kamerada
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Avcılar'da bir mağazaya müşteri gibi giren kişi, 6 bin lira değerindeki ceketi giyip bir çift ayakkabı alarak hırsızlık yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda mağaza sahibi polise başvurarak şüphelinin bulunmasını istedi.

AVCILAR'da bir mağazaya müşteri gibi gelen kişi, beğendiği 6 bin lira değerindeki ceketi giyip ayakkabıyı alarak gitti. Şüphelinin mağazada ceketi giyerek ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, bir mağazaya müşteri gibi girdikten sonra ceket, ardından bir çift ayakkabı beğendi. Mağaza çalışanlarının başka bir müşteri ile ilgilendiğini gören şüpheli, ceketi giydikten sonra ayakkabıyı da alarak mağazadan ayrıldı. Hırsızlık, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu anlaşıldı. Mağaza sahibi polise başvurarak, şüphelinin bulunmasını ve çalınan ayakkabı ve ceketin kendisine teslim edilmesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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