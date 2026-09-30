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Avcılar’da kırık olduğu öne sürülen rögar kapağına basan kadın 2 metre boşluğa düştü

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Avcılar’da kırık olduğu öne sürülen rögar kapağına basan kadın 2 metre boşluğa düştü
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Avcılar’da kırık olduğu öne sürülen rögar kapağına basan 76 yaşındaki kadın, yaklaşık 2 metre derinliğindeki boşluğa düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

AVCILAR'da kırık olduğu öne sürülen rögar kapağına basan R.Ş. (76) isimli kadın, yaklaşık 2 metre derinliğindeki boşluğa düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.Ş. isimli kadın, kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle damperli kamyonların sık sık üzerinden geçmesi nedeniyle kırılarak yerinden çıkan rögar kapağına bastı. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki boşluğa düşen kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan R.Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından mahalle sakinleri, kamyonlar nedeniyle rögar kapağının sık sık yerinden çıktığını, şikayette bulunmalarına rağmen sorumlu kişilerin önlem almadığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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