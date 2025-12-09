Haberler

Avcılar'da tahliye edilen binanın balkonu çöktü

Avcılar'da tahliye edilen binanın balkonu çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkılması planlanan 45 yıllık bir binanın balkonu çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Avcılar Belediyesi yetkilileri, binanın tehlike oluşturduğunu belirterek yıkımın hızlandırılması talebinde bulundu.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen ve bir süre önce boşaltılan 4 katlı binanın balkonu kendiliğinden çöktü. Olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Ambarlı Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı bina hakkında bir süre önce kentsel dönüşüm kararı verildi. 45 yıllık olduğu öğrenilen bina yaklaşık 8 ay önce tahliye edildi. 7 Aralık Pazar günü saat 21.00 sıralarında binada söküm ve yıkım işlemi devam ederken birinci kattaki dairenin balkonu çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Adnan Karakoç, zabıta ekibiyle birlikte sokağa gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Karakoç, binanın tehlike oluşturduğunu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ileterek, yıkımın hızlandırılmasını için talepte bulundu.

'KOLONLARI ÇÜRÜK. DEMİRLER TAMAMEN ÇÜRÜMÜŞ'

Binanın söküm çalışmalarını yapan Deniz Tekgöz ise, "14 daire, altta giriş katlar ve eski sağlık ocağı vardı, yıllardır kullanılmıyor. Biz kalan 12 dairenin sökümünü yapacaktık, izin bekliyorduk. Akşam da buradaydım ben. Kontrolünü yaptım. Geçtikten sonra buradan büyük bir gürültü geldi. Dışarı çıktığımızda balkonun çöktüğünü gördük. Diğer taraftaki balkonlar da aynı şekilde hasar var. Çökme ihtimali de var. Çünkü kolonları çürük. Demirler tamamen çürümüş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis skandalında yeni perde! 22 hakem PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
title