AVCILAR'da ev sahibinin isteği üzerine kapı önüne bırakılan kargo paketi, iki çocuk tarafından alındı. Paketini bulamayan ev sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini sanal medyada paylaşarak çocuklara paketi iade etmeleri çağrısında bulundu.

Gümüşpala Mahallesi'nde oturan K.Ş., bir firmadan 700 lira değerinde kuru yemiş siparişi verdi. Kuryenin telefonla aradığı K.Ş., bir süre sonra geleceğini belirterek paketin kapı önüne bırakılmasını istedi. Bunun üzerine kurye paketi kapının önüne bıraktı. Bir süre sonra adrese gelen iki çocuk, kapının önündeki paketi alarak uzaklaştı. Eve geldiğinde kargosunu bulamayan K.Ş., güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince paketin çocuklar tarafından alındığını fark etti. Görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan K.Ş., iki çocuğa paketi geri getirmeleri çağrısında bulunarak, aksi halde polise başvuracağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı