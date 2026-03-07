Haberler

Avcılar'da huzur uygulaması; 25 sürücüye 646 bin lira ceza

Avcılar'da huzur uygulaması; 25 sürücüye 646 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirilen Huzur Uygulaması'nda, 2 kişi yakalanırken, 25 araç sürücüsüne toplam 646 bin 366 lira ceza kesildi.

AVCILAR'da suçla mücadele kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Denetimlerde aranması bulunan 2 kişi yakalanırken, 25 araç sürücüsüne toplam 646 bin 366 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Avcılar'da dün 20.00-23.00 saatleri arasında 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Suçla mücadele kapsamında, suçların önüne geçmek ve caydırıcı olmak amacı ile yapılan uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak çalışmaları yerinde denetledi. Uygulamalarda 2 bin 59 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, 641 araç ve 103 motosikletin belgeleri kontrol edildi. Ayrıca 20 iş yeri de denetlendi. Yapılan sorgulamalarda aranma kaydı bulunan 2 kişi yakalanırken, aramalarda 29,41 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetimlerde 25 araç sürücüsüne ise toplam 646 bin 366 lira cezai işlem uygulandı.

'VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHADAYIZ'

Huzur uygulamasının ardından açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, "Şehrimizin huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği için sahadayız. İstanbul'umuzun her sokağında olduğu gibi Avcılar'da da sokaklarımızın güvenliğini tesis etmek için görevimizin başındayız. Şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar

Gece yarısı bomba yağdırdılar! Tahran'da şiddetli patlamalar
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar

İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama

İran'da vahşet ne kadar sürecek! Eylül demişti, yeni tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak'ta saldırı dalgası, Bağdat ve Basra'da art arda patlamalar

İran, Pentagon'un stratejik tesisini bu hale getirdi
İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı

ABD'nin can damarına doğru böyle yola çıktı
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

Trump, vahşetin sona ermesi için şartını açıkladı
Irak'ta saldırı dalgası, Bağdat ve Basra'da art arda patlamalar

İran, Pentagon'un stratejik tesisini bu hale getirdi
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok