Avcılar'da husumetlisinin evinin önüne tehdit notu ve fişek bırakan zanlı tutuklandı

Avcılar'da husumetlisinin evinin önüne tehdit mesajı ve fişek bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir evin önüne fişek ile tehdit içerikli not bırakıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, ikamet sahibi N.Ö. (25) ile şüpheli E.C.Ç. (25) arasında husumet bulunduğunu, bu nedenle olay günü E.C.Ç'nin tehdit mesajı ve fişek bıraktığını tespit etti.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 18 paket uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.