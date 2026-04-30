Avcılar'da husumetlisinin evinin önüne tehdit notu ve fişek bırakan zanlı tutuklandı

Avcılar'da husumetlisinin evinin önüne tehdit mesajı ve fişek bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir evin önüne fişek ile tehdit içerikli not bırakıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, ikamet sahibi N.Ö. (25) ile şüpheli E.C.Ç. (25) arasında husumet bulunduğunu, bu nedenle olay günü E.C.Ç'nin tehdit mesajı ve fişek bıraktığını tespit etti.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 18 paket uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı