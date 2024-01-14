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Avcılar'da fren yerine gaza basan sürücü bahçe duvarını aştı

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Avcılar'da fren yerine gaza basan bir sürücü, önce kaldırıma çıktı ardından da bir binanın bahçe duvarını aşarak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilin çarptığı dairenin duvarında hasar meydana geldi.

AVCILAR'da fren yerine gaza basan sürücü önce kaldırıma çıktı ardından da bahçe duvarını aştı. Sürücü binanın birinci katındaki dairenin duvarına çarparak durabildi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi Etibank Tesisler Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Seda Erdoğan 34 VD 8685 plakalı otomobiliyle yolda ilerlediği sırada fren yerine gaza bastı. Hızla kaldırıma çıkan otomobil bahçe duvarını aştı. Binanın birinci katında bulunan dairenin duvarına çarparak durabildi. Sürücü ve yanında bulunan eşi kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı dairenin duvarında hasar olduğu tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün polisteki ifadesinde gaz ve fren pedallarını karıştırdığı için kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Duvarı hasar gören dairede oturan Keriman Çavuşoğlu, "Mutfakta oturuyordum. Duvar yıkıldı cam zarar gördü " diye konuştu. Kazaya neden olan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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