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Avcılar'da elektrik panosunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Avcılar'da elektrik panosunda çıkan yangını itfaiye söndürdü
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Avcılar'da iki ayrı binanın önündeki elektrik panolarında çıkan yangın, patlamalara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangınları söndürürken, elektrik şirketi kablo bağlantılarını yeniledi.

AVCILAR'da iki binanın önünde bulunan elektrik panolarında yangın çıktı. Patlamalar mahallede tedirginliğe neden olurken, yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlk yangın Firuzköy Mahallesi Hasan Önal Caddesi'ndeki bir binanın önünde bulunan elektrik panosunda çıktı. Peş peşe yaşanan patlamalardan sonra elektrik kabloları ve panosunda yangın başladı. Korkuya neden olan patlamanın ardından ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Avcılar İtfaiyesi' ne bağlı ekipler yangını söndürdü.

MAHALLELİ YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

İkinci yangın ise, Denizköşkler Mahallesi'nde de bir binanın önündeki elektik panosunda çıktı. Panodan duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Art arda meydana gelen patlamaların ardından başlayan yangın korkuya neden oldu. Mahalleli alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını söndürdü. Her iki yangının ardından elektrik şirketinin kablo bağlantılarını yenilediği öğrenildi. Apartman sakini Azad İlhan, " Evden çıktım ışıklar bir an da yanıp sönmeye başlamıştı. Aşağı indim kutu yanmaya başladı. Benim motosikletim de öndeydi bu halde şuan." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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