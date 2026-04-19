Haberler

Avcılar'daki 'çöp ev'in tahliyesine durdurma kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da bir bina sakinleri, Yıldız Yetgin hakkında iki dairesini çöp ev haline getirdiği gerekçesiyle şikayette bulundu. İlgili kurumlar, yapılan incelemede 5 saatte 3 kamyon çöp tahliye etti. Ancak, mahkeme Yıldız Yetgin'in itirazı üzerine tahliye işlemini durdurdu.

AVCILAR'da 4 katlı 8 daireli binada 4 dairesinde kendi ve çocukları yaşayan Yıldız Yetgin hakkında, 2 daireyi çöp eve döndürdüğüne yönelik şikayet yapıldı. Çevredekilerin yoğun koku geldiğini belirttiği dairelerle ilgili İlçe Sağlık Kurulu'na bilgi verildi. Savcılığın kararıyla çöplerin tahliye edilmesi için dairelere polis ve belediye ekipleri yönlendirildi. Dairelerden birinden 5 saatte 3 kamyon çöp çıkarıldı. Tahliye işlemi sürerken, Yıldız Yetgin'in itirazı üzerine mahkeme çöp tahliyesinin geçici süreyle durdurulmasına karar verdi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan 4 katlı binada, 8 daireden 4'ünde ailesiyle birlikte yaşayan Yıldız Yetgin, komşuları tarafından 2 daireyi 'çöp eve' dönüştürdüğü gerekçesiyle şikayet edildi. Komşuların evlerden yoğun koku geldiğini belirterek savcılığa başvurması üzerine Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Avcılar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Avcılar Belediyesi ile polis ekipleri binaya gitti.

5 SAATTE 3 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

İtfaiye ekiplerinin desteğiyle 2 dairede inceleme yapan ekipler, yoğun koku gelen bir dairede çöp, karton, kumaş parçası ve çöpten toplanan çeşitli eşyalarla karşılaştı. Avcılar Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, polis gözetiminde yaptıkları 5 saatlik çalışmada 3 kamyon çöp çıkardı.

MAHKEME TAHLİYEYİ DURDURDU

Tahliye işlemi sürerken, Yıldız Yetgin'in itirazı üzerine mahkeme çöp tahliyesinin geçici süreyle durdurulmasına karar verdi. Kararın ardından ekipler diğer dairedeki tahliye işlemine başlamadı. Kamyonlara yüklenen atıklar ise belediye tarafından belirlenen alana götürülerek boşaltıldı. Diğer dairedeki çöplerin durumunun, önümüzdeki günlerde verilecek mahkeme kararıyla netleşeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak

BTK okul saldırıları sonrası harekete geçti! Art arda yeni kararlar
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü

Önüne gelene sıktı, başkenti kana buladı: Çok sayıda ölü var
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Metruk binada ölü bulundu

İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Yüzüstü yatarken bulundu
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Kaymakamı bıçak ve sopalarla bu hale getirdiler
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü

Önüne gelene sıktı, başkenti kana buladı: Çok sayıda ölü var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu

Vahşet anında sınıftaki öğrencilerin yaptıkları kahretti